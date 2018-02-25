Поклонники осудили Любовь Успенскую за танцы на долларах

Вчера, 21:49

В то время, когда в стране кризис, Любовь Успенская выступает на сцене засыпанной долларами, что безумно возмутило поклонников артистки.

Знаменитая русская исполнительница шансона Любовь Успенская часто отмечает свои личные праздники совместно с другими частными мероприятиями. Именины также не стали исключением. Артистка провела его на работе, выступив в одном из ресторанов Розы Хутора. Никто бы не узнал, как прошло мероприятие, и что там происходило, однако, Успенская решила опубликовать момент из этого мероприятия. Видео попавшее на личную страницу Успенской в соцсети «Instagram» не на шутку разочаровало поклонников певицы. На кадрах видно, как исполнительница выступая на мероприятии, поет и танцует на сцене засыпанной $100 банкнотами.

Подписчики высказали свое мнение по этому поводу в комментариях под видео. Люди считают это нарушением правил приличия, неуважением, и не понимают как во время кризиса в стране, когда люди еле сводят концы с концами, можно танцевать на деньгах.

В описании к видео, исполнительница объяснила, что просто такая армянская традиция, посыпать сцену денежными купюрами. Однако, вступать в конфликт и разборки со своими подписчиками она не пожелала. В ответ на все высказывания артистка просто отключила возможность оставлять комментарии под видео. Но, удалять видеоролик не посчитала нужным.