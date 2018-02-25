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Фанаты посоветовали Алёне Водонаевой обратиться к пластическому хирургу

Вчера, 20:56

Российская телеведущая и певица Алёна Водонаева поделилась в Сети свежим селфи, где позирует совершенно без макияжа. Подписчики девушки сразу же стали критиковать её внешность, а некоторые посоветовали сходить на консультацию к пластическому хирургу.

Алёна Водонаева обновила свой Instagram-блог очередным селфи. Стоит отметить, что девушка любит все натуральное, начиная от продуктов питания и заканчивая собственной внешностью. Ведущая уже много лет не курит, не употребляет алкоголь и много занимается спортом. Однако поклонники посчитали, что для идеального внешнего вида Водонаевой стоит уменьшить крупный нос.

Помимо большого носа пользователи Сети на одном снимке нашли ещё множество несовершенств знаменитости: «Что за красные пятно на глазу?», «Она не виновата, что природа ее не наградила красотой», «Брови как лес густой», «Вот это нос, нужно срочно уменьшать», «Действительно. Нос непропорциональный к лицу».


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