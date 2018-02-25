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За «Красу России» поборются двое представительниц Бурятии

Вчера, 20:51

За «Красу России» будут активно голосовать и жители Бурятии. На данный конкурс прибыли сразу двое представительниц этого региона.

 Республику представляют в данном конкурсе сразу двое участниц. Это Наталья Телешева и Александра Царёнова.

Финал конкурса состоится в Сочи 28 февраля. 

Там на подиуме будут соревноваться красавицы, прибывшие из таких городов, как Улан-Удэ, Екатеринбург, Нижний Новгород, Курск, Уфа, Чита и из Крыма.

Бурятию будут представлять Александра и Наталья.

Им предстоит побороться в Сочи с ещё 43-мя конкурентками, прибывшими со всей страны.

Победительницы конкурса смогут получить шанс представления России на мировых форумах самых-самых красивых.


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