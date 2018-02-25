За «Красу России» поборются двое представительниц Бурятии

За «Красу России» будут активно голосовать и жители Бурятии. На данный конкурс прибыли сразу двое представительниц этого региона.
Республику представляют в данном конкурсе сразу двое участниц. Это Наталья Телешева и Александра Царёнова.
Финал конкурса состоится в Сочи 28 февраля.
Там на подиуме будут соревноваться красавицы, прибывшие из таких городов, как Улан-Удэ, Екатеринбург, Нижний Новгород, Курск, Уфа, Чита и из Крыма.
Бурятию будут представлять Александра и Наталья.
Им предстоит побороться в Сочи с ещё 43-мя конкурентками, прибывшими со всей страны.
Победительницы конкурса смогут получить шанс представления России на мировых форумах самых-самых красивых.