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Павел Прилучный испортил гламурное фото жены образом в трусах

Вчера, 20:40

Недавно Агата Муцениеце посетила Ригу со своим супругом Павлом Прилучным. Фотографии с отдыха девушка выложила в свой Instagram. Одно из фото было селфи Агаты, которое испортил своим образом в трусах Павел.

Публикацию девушка подписала словами, что у каждого должен быть человек, который испортит гламурную «себяшку».

Сама же Агата выглядит хорошо. Сейчас она регулярно занимается спортом. По признаю знаменитости, она поправилась на пять килограммов, от которых сейчас активно избавляется.

Изнурять себя диетами актриса не хочет. Поэтому она решила заниматься спортом под предводительством тренера.


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