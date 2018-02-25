VistaNews.ru


«Дом-2»: Рапунцель скрывает имя ребенка от своей матери

Вчера, 21:59

Ольга Рапунцель, звезда «Дома-2», скрывает от своей матери Татьяны Владимировны имя будущего ребенка. Женщина рассказала, что раньше звезда хотела назвать дочь Миланой.

Не так давно Татьяна Дмитриевна пожаловала на телепроект, чтобы присмотреть за дочерьми, которые являются участницами «Дома-2», и поставить норовистого зятя Дмитрия Дмитриенко на место. Женщина считает, что ребенок не должен расти под камерами, также она недовольна, что дочери выставляют свою жизнь напоказ.

На данный момент Ольга Рапунцель не появляется на лобном, ведь ребенок должен родиться уже в марте месяце. Сейчас счастливая девушка ожидает долгожданной встречи с дочкой и придумывает ей необычное имя, скрывая варианты даже от родной матери. Ольгу нельзя назвать человеком, который прячет личную жизнь от публики, но что касается малышки, это уже другое дело.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.