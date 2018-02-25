«Дом-2»: Рапунцель скрывает имя ребенка от своей матери

Вчера, 21:59

Ольга Рапунцель, звезда «Дома-2», скрывает от своей матери Татьяны Владимировны имя будущего ребенка. Женщина рассказала, что раньше звезда хотела назвать дочь Миланой.

Не так давно Татьяна Дмитриевна пожаловала на телепроект, чтобы присмотреть за дочерьми, которые являются участницами «Дома-2», и поставить норовистого зятя Дмитрия Дмитриенко на место. Женщина считает, что ребенок не должен расти под камерами, также она недовольна, что дочери выставляют свою жизнь напоказ.

На данный момент Ольга Рапунцель не появляется на лобном, ведь ребенок должен родиться уже в марте месяце. Сейчас счастливая девушка ожидает долгожданной встречи с дочкой и придумывает ей необычное имя, скрывая варианты даже от родной матери. Ольгу нельзя назвать человеком, который прячет личную жизнь от публики, но что касается малышки, это уже другое дело.