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Мадонна примерила сексуальный наряд из латекса

Вчера, 22:13

Знаменитая на весь мир певица Мадонна оделась в сексуальный наряд из латекса. Женщина одела такие чулки и топ, сделала фото, сняла видео и выложила всё на свою страницу в Instagram. За сутки публикация собрала почти 140 тысяч лайков и множество восторженных комментариев от поклонников певицы.

 Фотографию в латексе Madonna подписала словами: «Если кто-то повернулся к вам спиной, отпустите его». Кроме латексных чулков и топа на певице также была фуражка, которую недавно также одевала приёмная дочь женщины. Это говорит о том, что певица даёт своим детям поносить свои же вещи.

 Подписчики и фанаты Мадонны в своих комментариях отметили, что несмотря на возраст в 59 лет, женщина находится в отличной физической форме. Другие же комментаторы считают, что такие откровенные наряды очень идут их кумиру.


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