«С возрастом только прекраснее»: Наталья Орейро восхитила новой фотосессией

Вчера, 20:06

Популярная уругвайская актриса с российскими корнями Наталья Орейро не перестает поражать своих преданных поклонников. Недавно знаменитость показала результаты новой фотосессии, где выглядит лучше многих молодых девушек.

40-летняя звезда сериалов Наталья Орейро поразила интернет-пользователей своей естественной красотой. В своем личном микроблоге знаменитость показала новые снимки, где позирует для рекламной компании женской одежды. Поклонники не могли поверить своим глазам, как Наталье удается поддерживать такую стройную фигуру.

В комментариях фанаты отметили, что сейчас Орейро выглядит даже лучше, чем в молодости. Напомним, что актриса счастлива в браке с музыкантом Рикардо Мольо и воспитывает сына Мерлина, которому шесть лет.