Сергей Лазарев поражен бдительностью своих поклонников

Вчера, 19:27

Сергей Лазарев прибыв в «культурную» столицу России, планировал обыкновенную прогулку по городу. Однако жителей Санкт-Петербурга обмануть оказалось не так просто – даже укутанного в шарф, в шапке и темных очках певца узнавали на улицах. Артист поражен бдительностью своих поклонников.

Лазарев в своем аккаунте Instagramm опубликовал фотографию с прогулки и иронично попросил своих поклонников объяснить ему, как в таком неприметном человеке, можно узнать знаменитость.

Стоит отметить, что Сергей Лазарев впервые за долгое время прилетел в Питер не на концерт, а с частным визитом. Как сообщил сам Лазарев, он прибыл, только чтобы поддержать свою подругу, не менее известную певицу, Ани Лорак, которая представляет премьеру нового шоу «Дива» в Санкт-Петербурге.