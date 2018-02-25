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Ольга Орлова призналась, какой «пластикой» она воспользовалась

Вчера, 18:18

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась, какой «пластикой» она воспользовалась для сохранения привлекательной фигуры.

Ольга Орлова утолила интерес своих подписчиков, и раскрыла секрет своей хорошей фигуры и красоты. Артистка призналась, что поддерживать красивые пропорции тела ей помогает сбалансированное питание, а для того, чтобы сохранить формы и ровную линию тела, она пользуется процедурой «Аромопластика», результаты которой просто потрясающие. Данная процедура поможет устранить ряд проблем, в том числе галифе, бока, животик, внутренняя поверхность бедер, колени, руки.

«Аромопластику» можно сравнить с липосакцией, но в отличии от последней, данная процедура не наносит реального вреда организму, и совершается без наркоза, непосредственно операции, и не требует дальнейшего восстановления.

Однако не все подписчики поверили, что только данный способ помогает 40-летней Ольге Орловой в ее годы так хорошо выглядеть, и поддерживать такую хорошую фигуру.


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