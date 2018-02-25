Садальский после триумфа сборной в Пхенчхане «прошёлся» по Овечкину

Вчера, 17:10

Весьма эмоционально в своём Instagram отреагировал Станислав Садальский на победу российских хоккеистов на олимпийском турнире в Пхенчхане, упомянув в негативном ключе звезду НХЛ Александра Овечкина, которого известный актёр и блогер назвал «колбасным эмигрантом». Он припомнил знаменитому спортсмену его патриотические речи и призвал руководство страны сделать выводы в отношении знаменитости.

В частности, Садальский заметил, что Овечкин обещал приехать на Олимпиаду в Южной Корее, чтобы помочь сборной завоевать долгожданное «золото», но не сдержал слова. Актёр заявил, что поступок хоккеиста, активно поддерживающего Владимира Путина, даёт повод задуматься об искренности его слов и поступков. В то же время звезда отечественного кино обратил внимание на то, что члены российской сборной в Пхенчхане продемонстрировали твёрдый характер и, несмотря на жесткое давление, смогли добиться наивысших результатов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал победу россиян на турнире в Южной Корее. По мнению главы государства, хоккеисты из России продемонстрировали бойцовские качества.