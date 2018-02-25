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Ким Кардашьян показалась в пиджаке на голое тело

Вчера, 17:07

Ким Кардашьян, чьи откровенные фотографии часто радуют поклонников, изменила своему «обтягивающему» стилю. На одной из светских вечеринок сексуальная звезда явилась в классическом костюме, а именно в брюках и пиджаке.

 И хоть одежда была явно на несколько размеров больше необходимого, а пиджак-«мешок» скрывал талию, да и почти все тело знаменитости, ее откровенное декольте блестело и завораживало публику, как украшения на праздничном манекене.

Пока неизвестно решила ли супермодель навсегда изменить свой имидж или это «одноразовый экспромт», но все папарацци в один голос заявили: Черная классика явно к лицу 37-летней красотке.


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