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Жена Джигана показала трогательный ролик с участием младшей дочери

Вчера, 21:08

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова показала в Instagram трогательный ролик с участием младшей дочери Майи. По мнению поклонников, малышка прекрасна, а по внешности такая, как отец и старшая сестра Лея, как сообщает VladTime.

 На видео девочку, которой ещё и года не исполнилось, кормили кашей. Оксана Самойлова также просила дочку показать, как она делает «дай-дай», то есть, демонстрирует, что хочет добавки. Она отметила, что ребёнку очень нравится кушать, она даже «причмокивает» при этом, а также сравнила Майю с домовёнком в связи с причёской.

Поклонники были впечатлены таким трогательным роликом. Они отметили, что Майя так радуется еде, потому что других «девичьих» удовольствий у неё и нет из-за возраста. Были, однако, и те, кто вспомнил, как Оксана Самойлова критиковала других за «детские видео», поинтересовавшись, почему же сама теперь так делает.


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