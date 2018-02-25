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Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за связь с альфонсом

Вчера, 16:47

Анастасия Волочкова в Сети разместила семейное фото, на котором позирует сама балерина, её дочь Ариадна и любовник Михаил. Однако пользователи Сети стали критиковать Анастасию за очередную связь с альфонсом.

Анастасия Волочкова в Instagram показала, что познакомила своего фаворита Михаила со своими любимыми лошадьми, на которых катается балерина и её дочь Ариадна. Однако подписчики стали резко критиковать мужчину, заявив, что альфонс только пользуется возможностями Волочковой для собственной выгоды и никакой любви к балерине он не испытывает.

«Настя, да отпусти ты его, не убежит твой валенок никуда, пока сама не выгонишь. Кормят, поят, проживание бесплатное… не жизнь, а малина», «Настя! Нельзя так верить всем, притаскивать откуда-то этого мужика и строить любовь», «Такая роскошная женщина, а поведение глупой девочки, которой ещё учиться и учиться!», «Он просто очередной альфонс!», - заявили подписчики Анастасии Волочковой в Instagram.


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