Дарья Пынзарь поразила бестактностью в Турции

Вчера, 21:07

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, отдыхая в Турции с семьёй, поразила бестактностью. Знаменитость позволила себе смеяться и веселиться в месте, где в прошлом казнили людей, как сообщает VladTime.

Дарья Пынзарь, отдыхая с мужем и детьми в Турции, не только нежилась на жарких пляжах, но и осматривала достопримечательности. Побывала артистка и в главном историческом символе Алании – крепости, построенной в XIII веке. Там сейчас площадка, откуда открывается красивый вид на Средиземное море. Однако в прошлом здесь была камера для смертников, а с той самой площадки сбрасывали тех, кто получил приговор. Не зная об этом, Дарья Пынзарь веселилась, гуля по этому месту, чем шокировала местных жителей.

Артистка признала сама, что сделала плохо. Она опубликовала рассказ об этом в Instagram, призвав поклонников учиться на её ошибках. Интернет-пользователи выразили ей слова сочувствия, отметив, что ошибиться так может в принципе каждый.