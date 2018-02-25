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Раскрыты невероятные подробности из прошлого Жанны Фриске

Вчера, 16:39

Открывшиеся невероятные подробности из прошлого певицы Жанны Фриске привели пользователей в полное недоумение.

 Сестра Жанны Фриске Наталья в своем Instagram разместила новую фотографию, где запечатлена женщина со своей мамой на Красной площади в Москве. Наталья подписала, что на этой улице родился ее дедушка по маминой линии, Копылов Владимир Савельевич. Именно отсюда, с улицы Никольская 17, которая расположена совсем близко к Красной площади, и взял начало род Копыловых.

Данная информация привела подписчиков женщины в полное недоумение. Многие полагали, что Копылова - это папина фамилия, а Фриске- фамилия мамы, однако теперь они не понимают, какая фамилия принадлежала роду отца. На вопрос внимательной подписчицы Наталья написала, что папина фамилия - Фриске.

Однако любознательные подписчики и дальше начали с недоумением писать известные им подробности. Так, одна из поклонниц прокомментировала, что считала, будто отец Жанны Фриске родом из Одессы, а Фриске была его мама, то есть бабушка певицы по отцовской линии, и якобы отец взял эту фамилию после того, как дочь стала знаменитой.

Напомним, что певица Жанна Фриске погибла 15 июня 2015 после длительной борьбы с опухолью головного мозга.


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