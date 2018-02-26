Бывшая подруга Цымбалюк-Романовской раскопала тайны ее жизни

Сегодня, 01:30

Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур в ходе собственного расследования раскопала многие тайны прошлого и секреты из настоящей жизни бывшей жены Армена Джигарханяна.

Элина Мазур рассказала, что Виталина Цымбалюк-Романовская приехала в Россию в 2006 году, и вскоре устроилась в качестве домработницы в доме у матери Вероники Рафаэловны Ирины-Коган, которая в дальнейшем устроила ее в академию им. Маймонида стажером. Старшая Коган помогла Виталине получить российское гражданство не совсем законным путем, и даже прописала ее у себя в квартире.

В конце 2009 года она устроилась пианисткой к Армену Джигарханяну. В самый разгар скандала по бракоразводному процессу, Виталина отправилась в Грузию, где ее ждал новый неизвестный ухажер, с которым вскоре должна была состояться помолвка в Париже. Однако красивому процессу помешала подписка о невыезде.

Женщина утверждает, что именно Цымбалюк-Романовская развела Джигарханяна с его супругой Татьяной Власовой, подсунув в суматохе мужчине документы о разводе, которые тот подписал не глядя.

Известно, что в 2007 году Джигарханян одолжил другу семьи Энди Маляну 500 тысяч долларов, оформив расписку на Армена Борисовича и Татьяну Власову, и тот должен был вернуть деньги с процентами в 2017 году. Желание заполучить эту сумму при помощи всяческих махинаций и возродило в голове женщины идею освидетельствовать Армена Борисовича недееспособным.