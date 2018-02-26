Роман Гриценко никак не может выбрать спутницу на телепроекте

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Роман Гриценко не может выбрать спутницу на проекте. Телезрители помогают парню определиться между Катей Зиновьевой и Марго Овсянниковой.

Роман Гриценко, участник телепроека «Дом-2», после отказа Ольги Бузовой стал одинок, однако ненадолго. На отношения с ним претендуют сразу две девушки, однако 22-летний красавец не торопится делать выбор.

Ко всяческим приставаниям Кати Зиновьевой он относится негативно, а Маргариту Овсянникову, вероятно, считает недостойной себя, ведь он отверг ее предложение начать отношения сразу после проведенной ночи вдвоем. После этого девушка даже задумалась об уходе с проекта, однако ее остановили поклонники, и сейчас она в поисках новой любви. А вот Роман Гриценко недавно показал себя как довольно высокомерная личность, заявив, что является мечтой миллиона девушек.

На взаимность от Бузовой Гриценко вряд ли стоит рассчитывать, ведь она посвящает все свободное время раскручиванию множества скандальных тем вокруг своей персоны.

Некоторые телезрители советуют Роману присмотреться именно к Маргарите, ссылаясь на то, что для Зиновьевой парень еще глуповат. А кто-то утверждает, что ни одна из девушек молодому человеку не подходят, так как на его фоне они выглядят слишком взрослыми, а он рядом с ними кажется ребенком.