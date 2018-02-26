Виктория Боня высмеивает своих хейтеров

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Виктория Боня посмеялась над своими хейтерами, опубликовав в своем Instagram их фото с комментариями.

Знаменитости, обиженные негативными отзывами от недоброжелателей, стали мстить свои обидчикам, выставляя их лица напоказ и таким образом высмеивая публично так же, как и они звезд.

Среди мстителей блогер Лена Миро, актриса Настастья Самбурская, а отныне еще и Виктория Боня. В своем stories на страничке Instagram она выставила фото нескольких своих хейтеров с прикрепленными к ним их же комментариями.

Критикуют знаменитость чаще всего за откровенные наряды, а также обвиняют ее в якобы прибегании к регулярным пластическим операциям. Изначально Боня никак не реагировала на подобные выпады, однако, видимо, и ее терпению пришел конец.