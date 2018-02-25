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Ирина Безрукова решила приобрести уединённый дом на Горном Алтае

Сегодня, 11:28

Недавно актриса Ирина Безрукова побывала на отдыхе в Республике Алтай. Этот регион ей так понравился, что женщина решила приобрести дом на Горном Алтае.

Ирина Безрукова ищет уединённое место на берегу водоёма, которое позволит ей и её семье отдохнуть от суетливой городской среды и восстанавливать силы. Из главных требований актрисы к её будущему жилью – это не только расположение у водоёма, но и наличие красивого вида на горы.

В своём недавнем интервью женщина поведала, что её во время пребывания в Горном Алтае покорил свежий воздух, красивые виды на Солнце, заснеженные горы и мороз. Ирине так понравилось в данном регионе, что она решила купить там дом, чтобы раз в полмесяца уезжать туда на отдых из суетливой Москвы.

Стоит также уточнить, что Ирина Безрукова побывала на отдыхе в специальном центре лечебного голодания, как делают многие звёзды российского шоу-бизнеса.


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