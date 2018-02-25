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Ким Кардашьян шокировала кардинальной переменой во внешности

Сегодня, 10:55

После рождения своего третьего ребенка Ким Кардашьян решилась на кардинальные перемены во внешности. Девушка сообщила, что больше не видит себя блондинкой.

Ким Кардашьян на днях в своём Twitter сообщила поклонникам, что уже пригласила личного стилиста Криса Эпплтона для кардинальной перемене во внешности. Светская львица сообщила, что внутренне больше не чувствует себя нежной платиновой блондинкой. Однако в какой цвет все-таки перекрасилась, знаменитость не сообщила.

Поклонники предполагают, что Кардашьян вернулась к прежнему образу роковой брюнетки. Однако не исключено, что светская львица могла поэкспериментировать с новым ярким цветом волос.


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