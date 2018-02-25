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Барнаулец Минаков ушёл из «Дом-2»

Сегодня, 11:03

Барнаулец Руслан Минаков ушёл из шоу «Дом-2». Он провёл на данном телепроекте 70 дней.

Об уходе из шоу Минаков сообщил в своём аккаунте в Instagram. В то же время в «Доме-2» осталась его спутница. В качестве таковой известна Надежда Баташова.

Барнаулец написал пост, что ушёл из телепроекта. Также он проинформировал подписчиков о понимании того, почему Надю там оставили. В то же время он не оставил намерения забрать девушку с собой.

Минаков рассказал, что на данном шоу ему удалось познакомиться с людьми, которых он считает замечательными. Одновременно он высказал уверенность, что его общение с Баташовой будет иметь своё продолжение.

Также он сообщил фолловерам, что пока не намерен возвращаться в Барнаул. Он остаётся жить в Москве, так как там больше новых возможностей. Руслан в настоящее время позиционирует себя в качестве фитнес-модели. Помимо того, он может работать онлайн фитнес-тренером.

Минаков стал участником «Дома-2» в декабре. Надежда Баташова, также прибывшая из Барнаула, присоединилась к шоу через месяц.

Ранее сообщалось, что Минаков отправился на шоу, чтобы его увидела родная мать. Она бросила его младенцем прямо на улице, предварительно напичкав таблетками. Но он выжил.


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