Поклонники Пугачевой ужаснулись от её обуви

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Новые модели обуви от именного бренда Аллы Пугачёвой пришлись не по вкусу фанатам Примадонны. Многих поклонников певицы ужаснула безвкусица, с которой был и произведены туфли, а некоторые фолловеры звезды в социальных сетях и вовсе решили, что кумир над ними откровенно стебётся.

Всё началось с того, что Алла Борисовна решил прорекламировать новую коллекцию летней обуви в своём Instagram. Туфли под брендом Alla Pugachova показались участникам обсуждения абсолютно безвкусными и даже «смешными». Между тем, среди поклонников певицы нашлись и те, кто позитивно отозвался о дизайнерских решениях моделей, пообещав даже приобрести пару экземпляров.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева за последние годы сбросила 20 килограммов. Знаменитость придерживается строжайшей диеты и пытается выглядеть моложе для своих маленьких детей.