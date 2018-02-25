VistaNews.ru


Поклонники Пугачевой ужаснулись от её обуви

Сегодня, 10:41

Новые модели обуви от именного бренда Аллы Пугачёвой пришлись не по вкусу фанатам Примадонны. Многих поклонников певицы ужаснула безвкусица, с которой был и произведены туфли, а некоторые фолловеры звезды в социальных сетях и вовсе решили, что кумир над ними откровенно стебётся.

Всё началось с того, что Алла Борисовна решил прорекламировать новую коллекцию летней обуви в своём Instagram. Туфли под брендом Alla Pugachova показались участникам обсуждения абсолютно безвкусными и даже «смешными». Между тем, среди поклонников певицы нашлись и те, кто позитивно отозвался о дизайнерских решениях моделей, пообещав даже приобрести пару экземпляров.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева за последние годы сбросила 20 килограммов. Знаменитость придерживается строжайшей диеты и пытается выглядеть моложе для своих маленьких детей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.