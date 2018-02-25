В мюзикле «Холодное сердце» на сцену вышли полуголые актёры

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Любимый детский мультик и один из самых успешных проектов Disney «Холодное сердце» поставили на сцене Бродвея, куда вышли полуобнажённые актёры.

Мультфильм, под чутким руководством создателей, был мастерски «перекроен» в театральный сценарий. Казус с полуголыми актёрами произошёл только в одной части спектакля, но это хватило родителям, чтобы тщательнее изучать афиши и анонсы даже детских событий.

Поскольку речь идёт о театральной постановке, привычный мультик был разделён на акты. Второй акт и произвёл неизгладимое впечатление на зрителей. Начался он со сцены в сауне Оакена, что в «Торговой лавке бродяги Оакена». В ней разместились два главных героя повествования, делая отсылку к посещению Анной упомянутой лавки в мультике. Как сообщают зрители, на актёрах были полотенца. Мнения взрослых разделились. Некоторые считают, что для Disney было слишком много тела, а другие вовсе проблемы не увидели. Главное, что дети смеялись. А Бродвей продолжает ставить «Холодное сердце». Премьера состоялась 22 февраля.