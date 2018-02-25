Александр Морозов признал свою наркозависимость

Сегодня, 10:14

Александр Морозов, известный по «Кривому зеркалу», открыто признал свою бывшую наркозависимость. Он несколько лет скрывал, что регулярно принимал запрещённые препараты.

В «Кривом зеркале» образ Морозова достаточно яркий, поэтому он сразу запомнился любителям этого шоу. Артист часто даёт концерты, но о своей личной жизни он предпочитает не распространяться.

Несколько приоткрыл завесу «секретности» он лишь на программе «Привет, Андрей». Юморист рассказал о некоторых чрезвычайно личных вещах. В частности, Морозов проинформировал зрителей, что несколько лет был наркозависимым. Об этом знала лишь его мать.

Юморист проинформировал, что не любит вспоминать о том периоде в своей жизни. В то же время он не отрицает, что был сам во всём виноват. Он рассказал зрителям, что были периоды, когда он переставал сам себя узнавать.

Что помогло ему преодолеть недуг, артист не сообщил. Однако, он сказал о готовности оказания поддержки любому, кто имеет подобную проблему, поскольку понимает, как трудно побороть наркозависимость.

Морозов не принимает «наркоту» уже более 8 лет. Он сообщил, что горд своей победой над наркотиками.