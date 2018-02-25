Полина Гагарина трогательно поздравила своего мужа с lнём рождения

Сегодня, 10:10

Популярная российская певица Полина Гагарина на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографию и создала пост. Таким образом решила трогательно поздравить своего мужа с его Днём рождения.

Супружеская пара на фоне заката была запечатлена фотографом Владимиром Широковым. Поклонники Полины Гагариной прокомментировали снимок словами восхищения супругами. Стоит отметить, что сама певица очень редко делает подобные публикации. В блоге исполнительницы песен в Instagram фотографии с её мужем Дмитрием Исхаковым и с её дочкой Мией появляются крайне редко.

Гагарина в основном предпочитает публиковать снимки с разных мероприятий и концертов.

Известно, что певица очень долго скрывала от журналистов даже факт своей беременности. Всего лишь за полдня фотография Полины и её супруга набрала больше 171 тысячи лайков. Также более 500 фанатов певицы написали поздравительные комментарии.