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Волочкова хочет поделиться своим "домашним видео"

Сегодня, 10:48

Известная всем балерина поделилась с подписчиками размышлениями о том, стоит ли радовать интернет аудиторию "домашним видео" своих сексуальных утех. В свою очередь ее любовник опубликовал фотографию одной из деталей страстной любви.

В ночь на 25 февраля Волочкова опубликовала серию фото и видео, пронизанных откровенностью и романтикой. Атмосфера публикаций намекает на исключительную и любовную обстановку, к тому же, скорей всего исключается присутствие дочери Волочковой. Зато любовника балерины, Михаила Логинова, в публикациях предостаточно.

 На фотографии опубликованной пару часов спустя, звезда и ее кавалер смотрят в телефон, а подпись гласит о размышлениями пары о том, стоит ли делиться с публикой "домашним видео". Ранее, на странице Михаила фигурировали розовые наручники, о которых он написал: «Страстная любовь. Главное не потерять ключ».

Все эти факты натолкнули интернет-пользователей о БДСМ-предпочтениях в постели пары, однако большинство поклонников порекомендовали не делиться видео и подробностями сексуальной жизни.


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