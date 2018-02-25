Регина Тодоренко опробовала лёд Байкала своим джипом

Сегодня, 09:44

Регина Тодоренко, известная в качестве телеведущей, опробовала лёд замёрзшего Байкала своим джипом. Фотографии этого события она выложила в своём аккаунте в Instagram.

За несколько минут после появления этих снимков в Сети, они уже набрали больше 25 тысяч лайков.

На фотографиях видно, что Тодоренко, путешествуя по льду Байкала, управляла своим джипом не сама. За рулём авто находился другой человек, а телеведущая просто наслаждалась моментом.

Знатоки мира шоу-бизнеса полагают, кадры были сделаны при съёмках нового сезона «Орла и решки». Тодоренко в этих программах рассказывает, как в разных уголках мира могут отдохнуть туристы, чей уровень достатка сильно отличается.

Поклонники Тодоренко уже прокомментировали новые фото своей любимицы. Многие из них опасаются за её жизнь. Они полагают, что поездки по льду на тяжёлой машине могут повлечь трагедию.

В то же время знатоки успокаивают их. Они сообщают, что на Байкале толщина льда в этот период может намного превышать метровую отметку. Следовательно, при поездках по нему, главное – «не поскользнуться».

Все фолловеры без исключения отметили особую природную красоту зимнего Байкала и удачные пейзажи, которые выбрал фотограф.