Катя Гордон считает себя красивее всех

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Подписчики возмутились публикацией Екатерины Гордон в Instagram. Заявление Кати о красоте пришлось не по душе многим ее поклонникам.

Опубликованное певицей и юристом Катей Гордон заявление в социальной сети вызвало гнев среди ее подписчиков. 24 февраля Екатерина выложила в Сеть фотографию, в тексте с которой выразила свое мнение и личные понятия о красоте. По ее мнению люди делятся на две категории: действительно красивых и тех, кому приходится уповать на то, что все люди красивы. Екатерина поблагодарила Бога за то, что родилась привлекательной. А для тех, кто под эту категорию не подпадает, она добавила, что время и земля уравняют всех. В ее понимании красота и счастье обычно неразделимы.

Надменность и напыщенность фраз Екатерины Гордон возмутила подписчиков, комментарии которых не заставили себя долго ждать: «Думаю, вас может удивить, что ко второй категории (по-вашему) относите себя только вы сами и пара-тройка близких людей».