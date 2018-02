Станислав Ярушин показывает иностранцам финал «Россия-Германия»

Сегодня, 09:27

Актёр Станислав Ярушин показывает финал хоккейного турнира в рамках Олимпийских Игр иностранцам. Он находится в Таиланде и предлагает тайцам болеть за Россию.

Звезда «КВН» и сериала «Универ» Станислав Ярушин показал своим подписчикам в Instagram как болеет за Россию в финале хоккейного турнира. Вместе с ним матч смотрит его тайский коллега по имени Боб. Станислав разговаривает с Бобом по-английски и рассказывает поклонникам, что Боб очень любит хоккей. Но в ходе диалога выясняется, что Боб ничего не знает про российскую сборную. Актёр чрезвычайно удивляется тому, что можно любить хоккей, но не знать сборную России. Видео Станислав заканчивает фразой: «We are the champions». В подписи к публикации Ярушин рассказал: «Конечно, для меня, съемки параллельно с финалом хоккейного Олимпийского турнира это просто… Короче , будем смотреть вместе с нашим Thai production».

Подписчики похвалили Станислава за знание английского языка: «Стасян образованный человек! Красава». Но настроение поклонников уже не такое радостное: счёт в финале сейчас 1:1.