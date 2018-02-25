Бузова совместила "Танец локтей" и "Мало половин"

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Ольга Бузова опубликовала видео с концерта L’ONE, на котором певица совместила движения «танца локтей» и своей песни «Мало половин».

Звезда Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует вместе со своей сестрой Анной Бузовой и Яной Акру «танец локтей». Примечательно то, что при этом компания девушек использует движения из музыкального видео самой Бузовой «Мало половин». Характерные и узнаваемые движения легко вписываются в общую картину веселья. Бузова поделилась и тем, что очень соскучилась по своей сестре и рада представившейся возможности с ней увидеться. «Класс выглядите все. Все умнички, красавицы и все суперски», - описали видео фанаты.

Однако не все подписчики оценили танец Ольги с позитивной стороны. «Она теперь везде и всегда так будет делать пальцы?», «У Бузовой как всегда одно движение», «Зачем в этой песне «Танцуют Локтями» это движение?», - прокомментировали подписчики звезды. Но такого рода комментарии не помешали набрать видео более двухсот тысяч «лайков» за полчаса.