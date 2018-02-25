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Ксению Собчак раскритиковали за допуск сына с таблетками

Сегодня, 08:23

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. После опубликованной фотографии, на которой сын знаменитости Платон роется в ящике с таблетками на Собчак обрушилась критика со стороны разгневанных пользователей.

Сама Ксения Собчак подписала фотографию «Наводим порядок», однако многих поклонников телеведущей возмутило, что ее совсем маленький сын «наводит порядок» в ящике с медицинскими препаратами.

Самые «мягкие» комментаторы отметили, что таблетки необходимо держать в недоступном месте, куда ребенок уж точно не доберется. Но большая часть комментариев были все же гневными. Обвинения в адрес кандидата в президенты начинались с вопросов «Есть ли у нее вообще мозги?» и кончались упоминанием малыша, за которым не уследили родители, он наглотался таблеток и был похоронен в Подмосковье.

Однако, многие пользователи отмечали, что это даже не таблетки, а всего лишь витамины. Сама Ксения Собчак пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.


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