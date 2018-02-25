Полина Фаворская отказалась от SEREBRO в своём Instagram

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Полина Фаворская, экс-участница группы SEREBRO, сменила имидж и отказалась от связи с музыкальной группой.

Изменения аккаунта певицы в Instagram произошли вечером субботы, 24-го февраля, а смене названия предшествовала серия публикация, с постепенно проявляющимся фото Полины. Публикации сопровождались философскими мыслями звезды. Позже появился снятый по личной идее самой Фаворской видеоролик, в котором был представлен новый ник аккаунта «Favlav». В названии перестало фигурировать слово «SEREBRO», напоминавшее о причастности Полины к одноименной группе.

Смена имени и имиджа повлекли за собой небольшой отток подписчиков со страницы звезды, от нее отписались около 5 тысяч человек. Это является нормальной тенденцией в тех случаях, когда известная личность меняет название страниц или же тематику.

Напомним, что ранее Фаворская обращалась к подписчикам с идеей смены названия аккаунта, к которой подписчики отнеслись с различной реакцией.