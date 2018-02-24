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Валерий Сюткин рассказал о любви к бывшим женам

Вчера, 23:51

Валерий Сюткин, который в браке уже 25 лет, рассказал, что не любит вспоминать о бывших браках. Артист говорит, что раньше было совершенно другое время и просить руки девушки нужно уже после первого свидания. Иначе не поймут. Так и случились его первые два брака.

У Валерия есть двое детей от предыдущих браков: дочь Елена и сын Максим. Сюткин признается, что содержал детей до 18-ти лет, а потом сделал дорогой подарок и выпустил в жизнь. Хоть это и жестоко, но необходимо. Люди должны добиваться в жизни всего сами, считает певец.

Также Валерий поделился, что поддерживает прекрасные отношения со всеми детьми. Особенно радуется за младшую дочь Виолу, которая живет за границей.

Нынешний брак является самым продолжительным и счастливым для Сюткина. Свою супругу он не устает задаривать подарками и с каждым днем любит еще сильнее.

На данный момент артист готовится к концерту в честь своего 60-летия.


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