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Веру Брежневу заподозрили в пьянстве во время съемок на ТНТ

Вчера, 22:13

Вера Брежнева поделилась со своими подписчиками снимками со съемок в музыкальной программе "Песни" на ТНТ. Поклонники заметили, что на фото певица выглядит выпившей, а в руках держит непрозрачный стакан. По мнению фанатов, Брежнева во время съемок увлекается спиртным.

На такие мысли общественность натолкнул внешний вид Брежневой на фото. Сначала она сидит с серьезным лицом, на следующем фото щурится и улыбается, однако такое выражение лица, по мнению поклонников, ей не свойственно.

На всех снимках Брежнева не выпускает из рук непрозрачный стакан, в котором могло быть спиртное. Фанаты уверены, что Вера действительно могла пить алкоголь, так как в последнее время ее график работы очень плотный, а времени расслабиться попросту нет. Кроме того, фанаты уверены, что "пьяная" Брежнева гораздо веселее и добрее.


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