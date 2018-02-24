Гребенщиков разочаровался Салтыковой в 90-х годах в Воронеже

Вчера, 21:30

Ирина Салтыкова стала участницей шоу «Секрет на миллион». Певице выпал вопрос, в котором подразумевался комментарий Бориса Гребенщикова. Продюсер рассказал, как разочаровался в Салтыковой в 90-х годах в Воронеже.

Ирина Салтыкова раскрыла очень много нюансов из своей творческой и личной жизни в процессе участия в шоу «Секрет на миллион». Певица получила вопрос о том, чем или как могла огорчить известного в России Бориса Гребенщикова. Салтыкова подметила, что в лихие 90-е она стала заложницей плохой привычки – курения. Однако такое признание и версию опроверг сам Борис. Он поведал более интересную историю об Ирине.

Дело было в 1996 году, когда он пришел из армии и попал в эпицентр воронежского шоу-бизнеса. В тот год в мае в столицу Черноземья приехала Ирина Салтыкова вместе с группой «МФ-3». В гримерку группы по прайсу поставили цветы, фрукты и бутылку коньяка. Борис реально думал, что хрупкая девушка не сможет поглотить столь крепкий напиток и алкоголь достанется ему. Однако этого не произошло. После концерта бутылка была пуста. В свое оправдание Салтыкова рассмеявшись подчеркнула, что коньяк выпили ее три коллеги по группе – крепкие мужчины.