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Сергея Лазарева забрали в армию

Вчера, 20:20

Во время игры в бильярд в одном из развлекательных центров Москвы Сергея Лазарева задержали и отправили в армию. В доказательство певец опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором полицейский скрутил ему руки и положил на бильярдный стол.

На самом деле речь идет о фотосессии, в которой принял участие Сергей Лазарев. В роли полицейского выступил его друг Александр Гудков, который сегодня отмечает день рождения. На первый взгляд поклонники решили, что Лазарева задержали для того, чтобы отправить в армию, однако комментарий певца к фото разъяснил ситуацию.

"Гудок! Саня!! с Днем Рождения, друг!! Обожаю! Восхищаюсь! Мастер перевоплощений!! Спасибо за поддержку в любом кипише, и ты знаешь, что я тоже всегда ЗА! Удачи! И продолжай творить, креативить и нас смешить)) #сднемРождения", написал по фото Лазарев.


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