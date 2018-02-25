Кортни Кардашьян показала фигуру в нижнем белье

Сегодня, 05:45

На своей страничке Instagram старшая из сестер Кардашьян беззастенчиво показалась в нижнем белье. Корти продемонстрировала свою фигуру и стройные ноги в обтягивающих лосинах.

Все сестры известной семьи славятся откровенными снимками, но Кортни оказалась самой скромной из них. В ленте знаменитости можно увидеть еще и милые семейные фото.

Однако Кортни решила вновь побаловать своих поклонников, выложив новое фото в бюстгальтере, прикрывая его одной рукой. Фото набрало миллион лайков. Это гораздо меньше, чем под остальными фото звезды.

Напомним, что недавно Кортни также выложила откровенное фото с сестрой Ким, где они предстали перед публикой в готическом стиле. Девушки примерили черные латексные платья, которые подчеркнули их фигуры и бюст.