Поклонники в восторге от сексуального образа Аглаи Тарасовой

Вчера, 23:00

Актриса Аглая Тарасова показала в Instagram новое фото, представ перед поклонниками в очень сексуальном образе. Фанаты пришли в полный восторг, как сообщает «Версия.Инфо».

Артистка показала кадр, где была в стиле танцовщицы из кабаре. Она устроилась в эротическом позе, а атмосферности добавляли цвета. Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра. Аглаю Тарасову назвали настоящей «богиней» и просто шикарной на этом снимке.

Они отметили, что кадр обрёл красоту не только за счёт антуража, но и взгляда артистки на нём. Аглая Тарасова смогла очень выразительно отыграть мимикой сюжетность образа, добавив ему эстетичности. Поклонники подчеркнули, что эротика у актрисы получилась совсем не пошлая, а очень красивая, и именно такую им хотелось бы почаще видеть в Instagram.