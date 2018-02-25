На телепроект «Дом-2» пришел 30-летний воронежец

Сегодня, 07:45

Две недели назад на телепроект «Дом-2» пришел очередной житель Воронежа Роман Карамышев. 30-летний молодой человек закончил факультет экономики и информационных технологий, теперь он готов «найти себе жену».

Сам Роман рассказывает, что у него были отношения с двумя девушками. Первая любовь случилась в 15 лет с девушкой ветреного характера. Парень рассказал, что в этих отношениях была и ревность и отношения на расстоянии и расставание. Продлились они около 8 лет. Вторая девушка оказалась очень похожа характером с первой, поэтому закончилось все не очень хорошо.

Сейчас Роман настроен найти полную противоположность, которая сможет стать ему женой. Он говорит, что готов построить семью и хочет от своей половинки того же.

На проекте ему уже приглянулась одна из участниц, но парень не исключает возможности отношений с кем-то еще. Особенно после того, как девушка его отвергла.

Сам воронежец является бодибилдером, имеет собственный бизнес и престижное авто.