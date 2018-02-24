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Поклонники Лолиты чуть не сорвали её концерт в Красноярске

Вчера, 19:16

Фанаты творчества Лолиты Милявской своей любовью сделали так, что организаторы готовы были выйти и объявить о конце концерта в самом начале. Женщина чудом выпуталась из ситуации.

 В субботу, 24 февраля, Лолита дала концерт в городе Красноярск. Поклонники атаковали её просьбами сфотографироваться и комплиментами ещё в поезде, однако на этом приключения не закончились. Главное разочарование ждало Лолиту в зале. Она не успела ещё выйти на сцену, когда услышала крики: «Давай «Раневскую!» «Раневская» - новый хит певицы, от которого в восторге не только фанаты исполнительницы, но и её коллеги по сцене.

Как стало известно уже от самих зрителей, они очень боялись, что женщина действительно развернётся и уйдёт, но она выкрутилась из ситуации профессионально, с юмором. Концерт продолжился. Но после него артистка записала видеообращение к поклонникам, призывая их больше так не поступать. Хит теперь будет звучать в каждом городе, а кричать об этом в самом начале – неприлично.


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