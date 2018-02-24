Ирина Салтыкова рассказала о романе с женатым олигархом

Вчера, 22:55

Ирина Салтыкова призналась в романе с женатым олигархом. Женщина поучаствовала в программе "Секрет на миллион". Беседуя с Лерой Кудрявцевой, артистка не в первый раз вспоминает несложившееся замужество с Виктором Салтыковым.

Как утверждает певица, муж не единожды бил ее, изменял и относился к её персоне с безразличием. После неудачного брака Ирина долго не приходила в себя. Она не хотела находить себе нового спутника, но ситуация изменилась через четыре года после того, как пара развелась. В тот момент Салтыкова встретила обеспеченного мужчину, который покорил её сердце. Но счастье длилось недолго, так как избранник был женат. После этого артистка заводила несколько романов, но они были не столь продолжительными.