Алексей Климушкин лишился зрения на съемках

Вчера, 18:21

Поступила информация, что Сильвестр Андреевич из известного телесериала «Универ» и «САШАТАНЯ» временно лишился зрения. Актер поделился, что получил ожог тканей глаза, а как известно, повреждения глазного яблока опасны для здоровья.

Алексей Климушкин популярен благодаря телесериалам на ТНТ. Алексей играет миллионера, который находится на 37 месте в списке миллионеров Forbes. Актер сообщил о неприятной ситуации на своей страничке в соцсети. У Климушкина ожог 1 степени, как говорят врачи. Актер предполагает, что причина повреждения глаза профессиональная, он назвал это «плата за успех».

Профессионалы подтвердили, что постоянное воздействие театрального света софитов может стать причиной повреждения роговицы глаза. Кроме этого, во время съемок на актеров наносят грим, который состоит из различных химических соединений, из-за которых и можно получить серьезную травму. Врачи говорят, что ожог роговицы 3 и 4 степеней может привести к резкому падению зрения или даже выпадению хрусталика. А первая степень, к счастью, лечится без каких-либо последствий для здоровья человека.

Поклонники актера выразили свои соболезнования и пожелали Алексею скорее поправиться. Также они добавили, что очень ценят Климушкина как актера и ждут его возвращения на съемки.