Сын Орбакайте поразил внешностью поклонников певицы

Вчера, 17:51

Дени Байсаров очень привлекательный юноша. Сын Кристины Орбакайте поразил внешностью поклонников матери. Певица с детьми отдыхает в Альпах. Новые снимки появились в Сети на странице Кристины.

В Интернете появились новые снимки альпийского отдыха Кристины Орбакайте с детьми. Ее 19-летний сын Дени привлекает все больше внимания. Так, внешность юноши очень нравится девушкам и приходится по-вкусу женщинам. Известно, что в марте 2018 года звездный ребенок будет отмечать именины и задует ровно 20 свечек на именном пироге.

На снимке запечатлена счастливая мать, ее сын Дени и дочка Клавдия. Девятнадцатилетний молодой человек живет в Лондоне, а к маме приезжает лишь на каникулы.