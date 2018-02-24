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Сын Орбакайте поразил внешностью поклонников певицы

Вчера, 17:51

Дени Байсаров очень привлекательный юноша. Сын Кристины Орбакайте поразил внешностью поклонников матери. Певица с детьми отдыхает в Альпах. Новые снимки появились в Сети на странице Кристины.

В Интернете появились новые снимки альпийского отдыха Кристины Орбакайте с детьми. Ее 19-летний сын Дени привлекает все больше внимания. Так, внешность юноши очень нравится девушкам и приходится по-вкусу женщинам. Известно, что в марте 2018 года звездный ребенок будет отмечать именины и задует ровно 20 свечек на именном пироге.

На снимке запечатлена счастливая мать, ее сын Дени и дочка Клавдия. Девятнадцатилетний молодой человек живет в Лондоне, а к маме приезжает лишь на каникулы.


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