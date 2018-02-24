В Сети сравнили Андрея Скорохода с чудовищем из "Звёздных войн"

Вчера, 17:13

Резидент юмористического шоу Comedy Club Андрей Скороход накануне грубо высказался в адрес певицы Ольги Бузовой. В Сети комика стали сравнивать с вымышленным персонажем Джабба Хатт из киносаги «Звёздные войны».

Интернет-пользователь Владимир Полуянов на своей странице в Instagram опубликовал снимок со сравнением Скорохода и Джабба Хатты. Впервые данный персонаж упоминался в «Звёздных войнах» в 1977 году. Именно он назначил награду за поимку Хана Соло награду. Пользователи Instagram стали сравнивать певицу Ольгу Бузову с данным героем «Звёздных войн». Сам же блогер Полуянов решил получить хайп на скандале вокруг Скорохода и Бузовой.

Сама же певица рассказала, что будет подавать в суд на резидента Comedy Club из-за оскорбления. Скороход назвал её «шлюхой» во время одного из эфиров шоу. Теперь же вокруг этих личностей в социальных сетях придумывают мемы, а сам скандал считают обычным пиаром, как ранее было с Тимуром Батрутдиновым.