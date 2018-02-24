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Участница "Дома-2" в "бабушкином платье" кричит о своей сексуальности

Вчера, 17:27

«Секси-шмекси» так назвала себя на фотографии звезда реалити-шоу «Дом-2» Катерина Зиновьева.

 «Сама бы себе дала» - еще одно замечание Катерины в свой адрес в тексте публикации. На фотографии беременная участница «Дома-2» стоит по колено в воде одетая в платье красных оттенков с цветочным узором, которое подписчики назвали «бабушкиным». Одной рукой девушка поддерживает живот, а длина платья позволяет разглядеть татуировку цветка на правом бедре. Сейчас участница известного телепроекта находится на Сейшельских островах. Беременность никак не останавливает звезду от пошлых фраз и откровенных фотографий.

По мнению подписчиков Катерины, фотография не самая удачная, а самой звезде стоило бы воздержаться от комментариев, переполненных самолюбованием. «Не самое подходящее название для фото», - прокомментировали текст публикации подписчики. Девушку успели даже сравнить с трансвеститом: «Блин, ну вот хоть как накрась ее и одень - морда мужицкая! Ты не мужик переделанный случайно?», «Ну что ты так на транса похожа, а?»


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