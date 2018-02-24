Партия ветеранов России вступилась за Бузову после публичного оскорбления Скорохода

Вчера, 16:59

Член «Партии ветеранов России» Резяпов Ильдар обсудил общественные оскорбления в адрес телеведущей Ольги Бузовой. Ильдар подчеркнул, что все равно как кто-то относится к ее личности, но оскорбление это недопустимо для нашего общества.

Ранее телеведущая скандального шоу «Дом-2» поделилась, что хочет подать иск на участника комедийного телешоу Comedy Club Андрея Скорохода (Глебати) за его оскорбления в ее адрес. Ильдар Резяпов потребовал призвать к ответственности резидента комедийного телешоу, так как мужчина в любом случае не должен так вести себя с женщиной. Также председатель партии пообещал Ольге предоставить личную юридическую поддержку в случае судебных разбирательств, если Ольга Бузова захочет подать иск в суд.

Председатель выступил за облегчения возможности подать в суд из-за морального ущерба и защиты достоинства человека и призвал администрацию Comedy Club рассмотреть неприятный случай и прокомментировать действия актера.

Напомним, что недавно одна из подписчиц юмориста написала оскорбительный комментарий под одним из постов Бузовой, на что Глебати ответил лайком.