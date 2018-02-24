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Пиар или оскорбление: Ольга Бузова сделала Андрея Скорохода популярным в Instagram

Вчера, 16:36

23 февраля Ольга Бузова заявила, что подаст в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода, который в эфире назвал её «шлюхой». Поклонники считают, что это очередной пиар, сделанный для поднятия рейтингов шоу на ТНТ.

За сутки на страницу Скорохода подписались свыше 50 тысяч человек. В комментариях под записями резидента юмористического шоу Comedy Club обычно бывает до 1000 комментариев. После скандала между Бузовой и Скороходом активность повысилась в 20-30 раз. В основном пользователи Instagram считают поступок резидента Comedy Club ненормальным, недостойным поступка настоящего мужчины.

 «Мне тоже нравился Скороход, зачем так делать... в глазах опустился… Тебя недельку не показывать на ТНТ и тебя не кто не вспомнит, будешь тявкать, только тогда вспомнят как бывшего участника камеди, дурака с длинным языком», - стали писать фанаты Бузовой. В комментариях к постам можно заметить и поддержку резидента. Его поклонники подчеркнули, что необходимо воспринимать шутки с чувством юмора, а не относится к ним серьёзно, как это сделала Бузова и теперь намерена подать заявление в суд.


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Гость
Вчера, 23:17

Действительно. Я не защищаю Бузову и вообще далек от телевизоров и инстаграмов... Но зайдя на страницу к этому дурачку только удивился... Откуда 500т подписчиков. Сплошные кривляния в объектив. Кто его вспомнит, даже смешно обсуждать. Придурок московский.

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