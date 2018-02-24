Армен Джигарханян просто хочет жить

Вчера, 16:39

Известный актер Армен Джигарханян рассказал журналистам об изменениях в жизни. Скандальный артист работает над выпуском спектакля «Череп из Коннемары» Мартина Макдонаха. Опираясь на палочку сообщил, что просто хочет жить.

Армен Джигарханян заканчивает работу над спектаклем «Череп из Коннемары» в своем театре. Также стало известно, что артист изрядно устал после бракоразводного процесса с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Увидев актера опиравшегося на палочку, папарацци опустили все свои подготовленные горячие сенсации и решили не доставать человека заезженной темой рушения семьи.

Взамен для собеседников Джигарханян поведал грустную историю гибели своего домашнего питомца – кота, проживающего в Соединенных Штатах. Также Армен подчеркнул, что в свои года ему просто хочется жить и не о чем не беспокоиться.