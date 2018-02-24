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«Никакой обнажёнки»: Ольга Бузова даст несколько концертов на Дальнем Востоке, не оголяясь

Вчера, 17:25

Ольга Бузова анонсировала гастроли на Дальнем Востоке в рамках вокально-танцевального шоу «Под звуки поцелуев». Поклонники предположили, что там артистка вряд ли будет демонстрировать на концертах уже привычную для себя «обнажёнку» в связи с очень низкими температурами, как сообщает VladTime.

  Ольга Бузова планирует побывать в нескольких городах Дальнего Востока, пообещав фанатам интересное шоу и море приятных эмоций. Интернет-пользователи отметили, что концерты явно станут действительно приятными, поскольку певице будет сложно в таких погодных условиях раздеваться, как она это делает обычно. Они заявили, что короткую юбку и лёгкую футболку явно заменят тёплая шуба и даже валенки.

Впрочем, хейтеры заявили, что Ольге Бузовой вообще нечего делать на Дальнем Востоке, поскольку там интересуются всё-таки вокалом, а не «голыми нулёвочками». Они в шутку порекомендовали жителям тех городов, где появится артистка, сразу отправлять её дальше, в Японию, предполагая, что эта страна певице хоть добавит изюминки.


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