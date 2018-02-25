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Ирина Шейк опубликовала откровенные фотографии с отдыха у побережья

Сегодня, 01:30

Ирина Шейк, известная фотомодель, при этом молодая мама, всего через несколько месяцев после рождения дочери уже радует своих поклонников «горячими» фотоснимками.

Сперва супермодель побывала на Неделе моды, прошедшей в Нью-Йорке, а после отправилась на побережье, где нежилась под теплым солнышком. Именно фотографии с отдыха Ирины и произвели фурор на общество ее фанатов. Несмотря на то, что знаменитость совсем недавно родила, она не собирается терять форму. Многие подписчики ее странички в сети Instagramm уже назвали эти фотографии «откровенными» и «горячими».

Стоит отметить, что Ирина Шейк дейтвительно поддерживает свое тело в отличной форме. Возможно, совсем скоро молодая мама снова появится на обложках лучших глянцевых журналов в еще более откровенном виде.


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